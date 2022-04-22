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Başkan Kılınç'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı' mesajı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle mesaj yayımladı.

22 Nisan 2022 Cuma 14:32
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Başkan Kılınç'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı' mesajı - Videolu Haber

Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklara armağan edilen bu bayram TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başladığını anımsatan ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"  nedeniyle mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza ve dünyada emsali olamayan tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımızın bir bayram şenliği içerisinde günlerini geçirmeleri ve yarının temsilcileri olacaklardır."dedi.
"Çocuklarımızı çok donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz lazım"
Çocukları hem sosyal, hem kültürel anlamda, hem de birikim anlamında iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kılınç,"Dolayısı ile çocuklarımızı hem sosyal, hem kültürel anlamda, hem de birikim anlamında iyi yetiştirmemiz lazım. Değerler eğitim anlamında çocuklarımıza özellikle küçük yaşta olanlar 3- 6 yaş arasındaki çocuklarımızı çok donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Bir taraftan çocuklarımız ezbere dayalı değil de daha çok dene yap şeklinde kendilerini hayatın içerisinde görecek şekilde böyle bir eğitim sistemi milli yerli değerlerimizi de onlara öğretme şeklinde iyi bir eğitim sistemi ile inanıyorum ki; geleceğimiz çok daha parlak olacaktır." şeklinde konuştu.
"Bizlere düşen onlara bu ortamı sağlamaktır"
Değerlere önem veren çocuklara ve gençlere ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Özellikle son zamanlardaki küresel güçlerin kendi menfaatleri için dünya yakıp yıktığı bir ortamda değerleri ile barışık ve dünya iyi okuyan bilimle yoğrulmuş bilim önce diyen ahlaki değerlere önem veren çocuklarımıza, gençlerimize ihtiyacımız var. Bizlere düşen onlara bu ortamı sağlamaktır. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza armağan olsun"

 

Kaynak: PHA
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