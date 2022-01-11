Başkan Kılınç'tan, Harıkçı Caddesi esnafına ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnaflara yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

Son olarak, Harıkçı Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, yaptığı ziyarette esnaflarla ayaküstü sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, “Esnaf ve vatandaş ziyaretlerimize Harıkçı Caddesi'ndeki esnaf kardeşlerimizle devam ediyoruz. Güler yüz ve sıcak ilgilerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Temel felsefemiz halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıdır. Bu anlamda ziyaretlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm esnaf kardeşlerime Rabbimden helal kazançlar dilerim” dedi.Cadde sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA