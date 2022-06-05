Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Tarihi Keleş Konağında misafirlerini ağırlayan Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, heyetle fikir alış verişinde bulundu.

Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede de bulunan ve duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç, "Karayolları 8. Bölge Müdürümüz Yusuf Güneş ve belediyemizde görevli ilgili başkan yardımcımız ve müdürlerimizle birlikte, hastane kavşağı battı çıktı ve Atatürk Bulvarı yenileme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kurumlar arasında yapılacak olan koordinasyonla Adıyaman'a daha faydalı işler yapacağız inşallah. Bu anlamda gayretlerinden dolayı Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürümüz Yusuf Güneş'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ise yaptığı açıklamada, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.