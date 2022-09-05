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Başkan Kılınç kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu - Videolu Haber

Adıyaman'da Mara Mahallesinde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleyi alan firma yetkilileriyle ilk etap binaların inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

05 Eylül 2022 Pazartesi 16:57
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Başkan Kılınç kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu - Videolu Haber

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 'acele kamulaştırma kararı' alınan Mara ve Musalla mahallelerindeki 8.5 hektarlık alanda gerçekleşecek olan 1. etap kentsel dönüşüm projesinde ilk etap binaların inşaat çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanılacağı açıklandı.
Mara Mahallesi'nde başlayacak olan inşaat çalışmaları öncesi yapım ihalesini alan yüklenici firma yetkilileriyle birlikte alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gelinen nokta hakkında sorumlulardan bilgi aldı.
İnceleme sonunda kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Kılınç, "Kentsel dönüşümde yapılacak ilk etap binaların inşaat alanında yüklenici firma sorumlularıyla birlikte inceledik. Kentsel dönüşüm süreci kısa zamanda tamamlanarak, vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli konutlar teslim edilecek" dedi.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 05.09.2022 20:00
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