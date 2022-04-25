Başkan Kılınç, Hıristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da yaşayan Hıristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutlamak için Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesini ziyaret etti.

Adıyaman ve Çevre İller Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek ve Süryani vatandaşlar ziyaret edip, Paskalya Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Kılınç'ı kapıda karşılayan Metropolit Ürek, Adıyaman'daki hoşgörünün tüm dünyaya örnek olması gerektiğini dile getirerek, kendilerine böyle nazik bir ziyarette bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Başkan Kılınç da, yüzyıllardır birlikte kardeşçe yaşadıkları Hıristiyan vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Kadim şehrimiz Adıyaman'ımızda birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız Hıristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutlamak için Adıyaman Süryani Kadim Kilisesi'ni ziyaret ettik. Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, Hıristiyan vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.