Başkan Kılınç, Hastane Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Her fırsatta halkla iç içe olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin işlek noktalarından birisi olan Hastane Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerinde bulunan işyerlerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Esnaf ve vatandaş ziyaretlerimize Hastane Caddesinde devam ediyoruz. Esnaflarımızın sıkıntılarını ve temennilerini dinledik. Bizlere duasını, desteğini esirgemeyen büyüklerimize, hemşerilerimize minnettarız" diye konuştu.

Kaynak: PHA