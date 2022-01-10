Başkan Kılınç, Güney Çevreyolundaki çalışmaları takip etti

Adıyaman Belediyesi, Millet Caddesi ile Eski Besni Caddesini birbirine bağlayacak olan Güney Çevreyolu’nun çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yolun tamamlanması ile birlikte şehrin doğu ile batı kısmını birbirine bağlayan önemli bir ulaşım ağının daha hizmete gireceğini belirti. Güney Çevreyolu’ndaki incelemeleri sırasında teknik ekipten bilgiler de alan Başkan Kılınç, “Güney Çevreyolu’nda sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yol yapımında görev alan işçilerle ve çevre sakinleriyle sohbet edip, kolaylıklar diledi.

Kaynak: PHA