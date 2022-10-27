Başkan Kılınç, belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

Adıyaman'a yeni yatırımlar kazandırmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleştirilen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılı' projesinin konuşulduğu toplantıda görüş ve önerilerini belirten Başkan Kılınç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda yerel yönetimler olarak durmadan yorulmadan, yola devam edeceğiz" dedi.Toplantı görüş ve önerilerle devam etti.

Kaynak: PHA