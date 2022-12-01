Başkan Kılınç Başkentte temasları bulundu

Belediye Başkanı Kılınç, Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Milletvekilleri ve bürokratlar düzeyinde ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Kılınç, temasları ile ilgili şu paylaşımda bulundu:

“Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslarımızda, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’yı ziyaret ettik. Belediye olarak yürüttüğümüz faaliyetler ve projelere destek hususlarını değerlendirdik. RTÜK Başkan Yardımcımız Doktor İbrahim Uslu ve RTÜK Üst Kurulu Üyesi Mete Hacıarifoğlu ile Adıyaman yerel medya konularında görüş alışverişinde bulunduk. Bizleri içtenlikle ağırladıkları için ve göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Daha sonra AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hemşehrilerimizi ve yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin. Yine Partimizin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldık. Toplantı sonrası teşkilat başkanlarımız ile birlikte ilimize hizmet yolunda beraber yol yürüdüğümüz Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın ve Milletvekilimiz Yakup Taş’ı ziyaret ettik. İlimize hizmet yolunda birlik beraberlik içinde hep beraber çalışmaya devam ediyoruz” dedi.