Başkan Kılınç: 140 araç ve 510 personelimizle sahadayız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısının ardından yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kentimizde, birçok noktada aksamalar meydana gelmişti. Bu aksaklıkları gidermek adına Adıyaman Belediyesi 25 ekipten oluşan 510 personeli ve 140 iş makinasıyla sahada kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç sahada çalışan personelleri ile yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"Vatandaşlarımızın az mağdur olması için canla başla ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız"

Tüm belediye çalışanları ile sahada olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, karın bir taraftan da bereket olduğunu dile getirerek şöyle konuştu, "Gördüğünüz gibi kar yağışından itibaren tüm çalışan arkadaşlarımızla birlikte başkan yardımcılarımız, yöneticilerimiz, müdürlerimiz, personelimizle birlikte sahadayız. Yaklaşık 510 tane personelimizle birlikte 140 tane aracımız bunların hepsi sahada özellikle merkez noktalarda Harıkcı, Gölbaşı, Atatürk Caddesi kardan temizleniyor yarına hazırlık yapıyoruz. 4 gibi tekrardan tuzlama yapılacak yarına hazırlık olarak, yarın için kar yağışı görünüyor. Dolayısıyla mümkün mertebe vatandaşlarımızın az mağdur olması için canla başla ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Sadece araçlarımız değil merkezdeki hemen hemen büyük bir kısmını kiralayarak vatandaşlarımızın kışı huzurlu bir şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Daha öncede söyledim yaklaşık 100 yılda bir olabilecek hadise meteorolojik hadise bir taraftan bereket olduğunu düşünüyoruz bir taraftan da modern yaşamın beraberinde getirmiş olduğu yaşam şeklini sıkıntıya sokan meteorolojik hadise dolayısıyla tekrar tekrar söylüyorum vatandaşlarımızı az mağdur etme noktasında gerekli hassasiyetliği gösteriyoruz."

"Kar yılı var yılı derler"

Kar yılının var yılı olduğunu ve buna şükredilmesi gerektiğini hatırlatan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve kar lastiği olmayan araçların kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Şunu hatırlatmakta fayda var yarın yoğun bir kar yağışı var. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve zorunlu olmadıkça kış lastiği olmayan, kar lastiği olmayan araçlar kesinlikle dışarı çıkmaması zaten bu anlamda emniyette gerekli tedbirleri alıyor. O yüzden bunu tekrardan hatırlatmakta yarar var. Biraz metanet, biraz sabırla inşallah şehrimizi daha güzelleştirme bu derdi bir an önce atlatma noktasında dediğim gibi bütün arkadaşlarla sahadayız. Bir taraftan kuraklık diye düşünüyorduk ama demek ki Cenab-ı Allah'ın en son hesabı o yapar ama dediğim gibi bizlerde sabır edeceğiz, şükredeceğiz bunu bir nimet olarak göreceğiz. Kar yılı var yılı derler o yüzden ben buradan tüm hemşerilerime ekibim adına, çalışan arkadaşlarımız adına sağ salim bu süreci atlatma noktasında desteklerini esirgememe noktasında kendilerine şükranlarımı sunuyorum. "şeklinde konuştu