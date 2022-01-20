Başkan Dağtekin Karla mücadelede son süreci değerlendirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yürütülen kriz masası ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın koordinesinde oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek, bilgi aldı.



"Tüm ilçelerimizde hummalı çalışmalar devam ediyor"

Birimlerin tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde güzel çalışma ortaya koyduğunu belirten Dağtekin," Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yürütülen kriz merkezini hem de Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın koordinasyon merkezini ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde şunu gördük; bütün ilçe ana arterlerindeki yollarımız açıldı. Tut ilçemizde ufak sıkıntılar vardı. Orda da o sıkıntılar giderildi. Bu bölgelerimiz dışında başta il merkezimiz olmak üzere tüm ilçelerimizde ana arterler ulaşıma açıldı. Elbette bu süreçte en hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında acil hastalarımızın mağdur edilmemesiydi. Bu noktada AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz hemen devreye girerek, olası mağduriyetlerin önüne geçerek vatandaşlarımızı en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırdılar. Bu arada tıkanan yollardan dolayı şehirde kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızın için ise barınma merkezleri oluşturularak bu mağduriyetlerinde önüne geçilmiş oldu. Adıyaman gibi çevre illerde de çetin şartlarda geçen kar yağışı ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman bu krizi en iyi yöneten illerin başında geliyoruz. Tüm ilçelerimizde hummalı çalışmalar devam ediyor. AK Parti il başkanlığı olarak bizler de bu süreçte hem saha da hem de kamu yöneticilerimizle sürekli irtibat halindeydik. Özellikle bize gelen şikayet ve talepleri anında ilgili birimlere gönderdik. Son olarak Karayolları şefimiz bizi aradığında kışın en çetin geçtiği Gerger ilçemizde de yol açma çalışmalarında sona gelindiğini ve çalışmaların aksatılmadan devam edeceğini belittiler. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, meteorolojiden gelen uyarılar sonrası hemen ön alıp kriz masası oluşturan ve son derece başarılı bir koordinasyonla bu işi yürüten başta Valimiz Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Karayolları Müdürlüğümüz, İl Özel İdare Genel Sekreterliğimiz olmak üzere tüm ilgili kamu yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa yağan yoğun kar yağışı sonrası 7/24 demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin karla mücadele eden ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplı yolları ulaşıma açmak için onlarca iş makinesiyle ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri temizleyen emekçi kardeşlerime de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu ilk gece Adıyaman –Kahta karayolundaki çalışmaları incelediğimiz esnada ekiplerin nasıl cansiperane şekilde çalıştığına hatta sabah aynı bölgelere gittiğimiz 24 saat hiç durmadan çalışan arkadaşlarımıza şahit olduk. Bu arkadaşlarımızı görünce kendileriyle bir kez daha gurur duydum. "dedi.

"Mecbur kalınmadığı sürece yola çıkmamalarını rica ediyorum"

Vatandaşları bu akşam başlayacak ve önümüzdeki günlerde de devam edecek rüzgar ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Dağtekin," Sayın Valimiz sabahın erken saatlerinden bu yana kriz masasında süreci en iyi şekilde yönetmek için yoğun gayret gösteriyor. Aynı şekilde Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’ta hem sahada hem de ekibiyle oluşturduğu koordinasyon merkezinde anbean çalışmalarda gelinen son aşamaları en ince ayrıntısına kadar takip ediyorlar. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza şu uyarıyı yapmak istiyorum; özellikle bu akşam başlayacak ve önümüzdeki günlerde de devam edecek rüzgar ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Mecbur kalınmadığı sürece yola çıkmamalarını rica ediyorum. Yola çıkmak zorunda olanların ise araçlarını kış şartlarına uygun bir şekilde hazırlamaları hayati önem arz etmektedir. Tabii ki uzun yıllar beklediğimiz kar hasretini Yüce Rabbim bize bereketiyle gönderdi. Vatandaşlarımızın bu mutluluğuna bizlerde eşlik ettik. Hamdolsun, rahmet ve bereket olan kar yağışından dolayı oluşacak sıkıntıları Allah’ın izniyle aşarız. Rabbim yangın ve deprem gibi büyük afetlerle bizi imtihan etmesin. Tüm dullarımız bu sakıntılılarımızın giderilmesine yöneliktir. "şeklinde konuştu.