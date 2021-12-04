Başkan Bulut: Bu yıl içinde ilçeye doğalgaz verilecek

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, açıklamasında göreve geldiği tarihten bugüne kadar çalışmaları kapsamında özellikle Şubat 2020 tarihinde ihale yapılan kanalizasyon, yağmur suyu tahliye inşaatının bitirilmesi ve doğalgaz çalışmalarının sona yaklaştığını kaydetti.

Bununla birlikte işlek ana caddelerinin asfaltlama çalışmaları da tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Bulut, yapılan altyapı çalışması ile beraber ilçenin içme suyu dış hatları, kaynak çalışmaları depoları ve şehir şebekesinin tamamı değiştirildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Kanalizasyon çalışması ilçenin tamamı kapsayacak şekilde bu proje çalışması ile yapılan çalışmaların yüzde 70’i bitmiş olup, önümüzdeki yaz mevsiminde tamamlayacağız. Yağmur suyu hatları yapılarak bitirildi. Doğalgaz çalışması ise ilçenin genelinde çalışmalar yapılmış olup bu yıl içinde ilçeye doğalgaz verilecektir. Kalan eksiklikleri ise 2022 yılı içinde tamamlanıp yapılan diğer çalışmalarla beraber halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Bozulan yollarımızın ana arterleri düzeltip asfaltlandı. İlçeye hizmet noktasında her zaman yanımızda olan, bizlere yardımcı olan AK Parti Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başta olmak üzere bütün vekillerimize, Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Çuhadar’a, Karayolları Bölge Müdürlüğüne, özel ilgi ve yardımlarından dolayı herkese teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum.”