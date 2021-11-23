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Başkan Aydın'dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

23 Kasım 2021 Salı 15:54
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Başkan Aydın'dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

Milletin evlatlarını geleceğe hazırlayan ve aziz milletin geleceği için çok önemli kutsal bir vazifeyi icra öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Aydın, "Öğretmenlerimiz aziz milletimizin evlatlarını geleceğe hazırlayan büyük değerlerimiz, ülke olarak istikbalimizin mimarlarıdır. Eğitim-öğretim hayatımız güçlü olduğu müddetçe ülke olarak da her daim güçlü olacağız.  Milli kültürümüzü vaktin ruhuyla harmanlayıp, bilgi, beceri ve deneyimleriyle buluşturan ve nesillerimize aktaran öğretmenlerimiz, aziz milletimizin geleceği için çok önemli kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler.  Dünyayı etkisi altına alan salgın boyunca, birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim süreçleri de olumsuz yönde etkilendi. İnşallah dönem başından beri devam eden yüz yüze eğitimle bu olumsuzluklar çok kısa zaman içerisinde fedakar öğretmenlerimizin gayretleriyle giderilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ömrünü öğrencilerine ve onların istikbaline adayan fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün; öğretmenlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

 

Kaynak: PHA
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