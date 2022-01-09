Başkan Akbilek: Özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir

Doğru, ilkeli, tarafsız ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi ve basın meslek ilkelerine bağlı kalınması büyük önem taşıdığının altını çizen Akbilek,"4 Ocak 1961’de kabul edilen basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvenceler sağlayan "212 sayılı Kanun" adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayınlanması nedeniyle "10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bir gazetecinin asli görevini yerine getirebilmesi; toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir."şeklinde konuştu.

İGC olarak zor şartlarda basın etik ilkelerine bağlı, tarafsız ve doğru haberler üretmekte dikkat ettiklerini hatırlatan Akbilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz zor günlerde ve bu zor şartlarda basın etik ilkelerine bağlı, tarafsız ve doğru haberler üreterek halkımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine kurumumuza bağlı tüm yayın organlarımız ile birlikte dikkat ediyoruz. Başta cemiyetimiz bünyesindeki yayın organları ve ilimizde görev yapan gazeteci ve basın emekçilerine saygılarımı sunuyor, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini" kutluyorum"

Kaynak: PHA