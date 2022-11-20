Bakan Karaismailoğlu'ndan Adıyaman Belediyesi'ne ziyaret

Narince-Gerger yolu temel atma törenine katılmak üzere geldiği Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesi ziyaretinde Başkan Kılınç'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümeti olarak ulaşımda büyük işler yaptıklarını söyleyerek, Adıyaman'da da hayal edilen çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti.

Daha sonra Adıyaman Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Bakan Karaismailoğlu'na brifing veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na belediyemize yaptığı ziyarette yürüttüğümüz çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdik. Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

​Program sonunda Başkan Kılınç, Bakan Adil Karaismailoğlu'na Adıyaman'ı temsil eden çeşitli hediyeler takdim etti.