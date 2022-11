Bakan Karaismailoğlu: 13 binden fazla personelimiz karla mücadele edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. 2003 yılından bugüne, bambaşka bir Türkiye için çalıştıklarını, çabaladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Bu yolda, karayolları başta olmak üzere ulaşımın her alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve bu yatırımlarımızda yerli ve milli üretimin payını her geçen gün artırıyoruz. Hem yatırım hem de yerli ve milli üretim alanlarında ülkemize çağ atlattık. 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda büyük ölçüde tamamladık. Yetmedi; 2023, 2035 ve 2053 için yeni hedefleri belirledik. Devlet aklını en iyi şekilde kullanarak, katılımcı bir yaklaşımla, önümüzdeki 30 yılda yapacağımız yatırımları bir bir planladık. Şimdi de Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna uyumlu yatırımlarımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Karayolları yatırımlarında tarihi birlikte yazdık"

“Özellikle karayolları yatırımlarında, son 20 yılda, tarihi birlikte yazdık, ülkemizin kaderini birlikte değiştirdik” diyen Karaismailoğlu, karayollarındaki bölünmüş yol uzunluğunun, 28 bin 790 kilometreye çıkarıldığını, 2023 hedefinin 30 bin kilometreye çıkarmak olduğunu söyledi. Hükümetleri döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden, 663 kilometreye yükselttiklerini, 2023 hedefinin 720 kilometre olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Köprü ve viyadük uzunluklarını 738 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz, 770 kilometreyi aşmaktır. Toplamda 112 milyar doları aşan karayolu yatırımlarımızla 2003 yılından bugüne istihdama 5,3 milyon kişi, üretime 265 milyar dolar, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya ise 123 milyar dolarlık katkı sağladık. El birliği ile ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla temelli büyümesine destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Satın alınan makine, üst yapı ve ekipmanların yüzde 81’lik kısmı yerli imalat"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, yaz ve sonbaharın ardından kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, özellikle doğu bölgelerinde kar yağışlarının etkisini göstermeye başladığını dile getirerek, yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarının tamamlandığını aktardı. Kar ve diğer doğal afetlere karşı yolları sürekli açık bulundurması için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün araç ve makine parkını sürekli olarak yenilediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, geçen yıl 10 bin 916 makine ve ekipmanın hizmet verdiğini, 2022’de bu sayısının 574 adet artarak 11 bin 490’a çıktığına dikkati çekti. Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yıl, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün makine parkına; satın alınan makine, araç, üst yapı ve ekipmanların yüzde 81’lik kısmı yerli imalattır. Yeni alımlarla birlikte, bugün itibarıyla; Karayolları Genel Müdürlüğü araç parkında; 5 bin 427’si hareketli makine olmak üzere, toplam 13 bin 734 makine ve ekipman hizmet vermektedir. Soğukların ve yağışların yaklaştığı bu günlerde, 2022-2023 sezonu kış programımızı da hazırladık. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz. Kış programında, karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi ile 132 ton üreyi merkezlerimizde depoladık. Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 851 kilometrelik kar siperi yaptık.”

Bakan Karaismailoğlu’ndan vatandaşlara kış öncesi uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, vatandaşlara seslendi ve “Kış mevsiminde seyahat edecek yol kullanıcılarının, yola çıkmadan önce güzergahlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün 0-312-449 86 60 numaralı telefonlarından ya da ücretsiz ALO 159 hattından veya www.kgm.gov.tr internet adresinden kapalı ve açık yollar ile birlikte önerilen alternatif güzergahlarla ilgili bilgi almalarının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Karayollarını ve mücadele araçlarını düzenli olarak akıllı ulaşım sistemleri ile takip ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, kapanan ve açılan yolların, karla mücadele merkezlerinde 7/24 esasına göre izlendiğini söyledi. Kritik kesimlerde karla mücadele araçlarının çalışmalarını, üzerlerindeki kamera ile takip ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, araçlardaki ‘araç takip sistem’leri üzerinden de çalışmaların izlendiğini, olası olumsuzlukların koordinasyon birimlerine anında iletildiğini ifade etti.

Mücadelede öncelikli hedefimiz trafiğin açılmasıdır

Yollardaki karla mücadelenin, tüm tarafların ortak ve koordineli çalışmaları ile başarıya ulaştığına vurgu yapan Karaismailoğlu, sürücülere de şu mesajları verdi:

“Karla mücadelemizi, güzergahların trafik hacminin yoğunluğundan kaynaklı önceliklere göre yapıyoruz. Mücadelede öncelikli hedefimiz trafiğin açılmasıdır, yol genişletme devamındaki bir süreçtir. Yoğun yağış, tipi ve ani ısı düşmesi gibi nedenlerden dolayı can güvenliğiniz açısından, yollar trafiğe kapatılabilir. Kapatılan yollara giriş yapmak için lütfen ısrarcı olmayalım. Kendimizin, sevdiklerimizin ve karayollarında seyahat eden herkesin can ve mal güvenliği için kış şartlarına uygun olmayan ve kar lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Özellikle rampalarda TIR kaymalarına sıkça rastlanıyor. Karayollarında TIR ile değil, kar ile mücadele etmek istiyoruz. Sürücülerimizin; araçlarının yük ve hızını, hava ve yol şartlarına göre ayarlayacaklarını, araç takip mesafelerini arttıracaklarını, trafik işaret ve işaretçilere uyup, şerit ihlali yapmayacaklarını, yorgun ve uykusuz yola devam etmeyeceklerini, her zaman olduğu gibi, sürücülerimizin, her türlü koşulda yol açma çalışması yapan, seyir güvenliğini artırmak için zor koşullarda mücadele veren Karayolu Genel Müdürlüğü ekiplerimize destek olacağına canı gönülden inanıyoruz.”