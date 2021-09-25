Alevi dedesi Ali Büyükşahin son yolculuğuna uğurladı - Videolu Haber

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Balıkburnu mevkiinde yaşayan Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin korona virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı. Karantina sürecinde durumu ağırlaşan Ali Büyükşahin, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 haftadır hastanede tedavi altına olan Ali Büyükşahin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Büyükşahin'in cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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