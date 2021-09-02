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Adıyamanlı üzüm üreticilerine makine desteği - Videolu Haber

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteği ile Adıyamanlı 45 üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

02 Eylül 2021 Perşembe 16:04
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Adıyamanlı üzüm üreticilerine makine desteği - Videolu Haber

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsalda yaşayan vatandaşların geleneksel faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve tarımsal teknolojik ürünlerden faydalanabilmeleri için başlattığı tarıma destek projesi kapsamında, 112 bin dekarlık üretim alanı ile Türkiye’nin en önemli bağcılık merkezlerinden birisi olan Adıyaman’da, 45 üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi dağıtımı yaptı. 

Makineler, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve üzüm üreticilerinin katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi.

“Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin emeği var”

Makine dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Bilindiği gibi Adıyaman bir tarım kenti ve önemli bir üzüm üretim bölgesi. Adıyaman, Türkiye’de bağcılık üretimi yapılan 74 il içerisinde 11. sırada yer almaktadır. Bunların başında endemik tür dediğimiz Besni ve Gölbaşı ilçelerimizde üretimi yapılan ve coğrafi işareti alınan Peygamber üzümü gelmektedir. Adıyaman’ın yıllık üzüm üretim miktarı 68 Bin 962 ton olup, bu üretim rakamı ile Türkiye sıralamasında 13. sırada yer almaktadır. Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin emeği var. Pestil, pekmez ve sucuk gibi ürünlerin üretimindeki en büyük işçilik üzüm suyunu sıkmaktır. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığımızın koordinesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman destekleri ile yürütülmekte olan ‘Hijyenik Koşullarda Üzüm İşleme Faaliyetlerini Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında bugün 45 üreticimize birer adet Üzüm Sıkma Makinesi teslim edeceğiz. 443 Bin 900 TL tutarındaki proje bütçesinin yüzde 70’i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızca finanse edilmekte olup, bütçenin yüzde 30’u ise, üreticilerimizden katkı payı alınarak yürütülmektedir. Bu proje kapsamında üzüm sıkma makinelerini üreticilerimizin kullanımına sunarak pekmezlerini daha kolay elde etme ve kaliteli üretim imkânına kavuşturmuş olacağız. Üzüm ezmede elde edilen kolaylık nedeni ile çok sayıda üretici üzümlerini pekmez olarak değerlendirme yolunu seçmiş olacaktır. Üzüm üreticilerimizin işini büyük ölücüde kolaylaştıracak böyle güzel bir projeyi hazırlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile Ziraat Odası Başkanlığımıza ve bu projeye finansman desteği sağlayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyor, makinelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, konuşmasının ardından 45 üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi dağıttı.

Kaynak : PHA
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Adıyamanlı üzüm üreticilerine Makine Desteği - Videolu Haber
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