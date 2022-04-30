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Adıyaman’da muhtarlar iftar programında buluştu

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında muhtarlar bir araya geldi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 17:20
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Adıyaman’da muhtarlar iftar programında buluştu

Düzenlenen iftar yemeğine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Dr. Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve çok sayıda muhtarlar katıldı.
Başkan Taş: cumhurbaşkanımız sayesinde küllerimizden yeniden doğduk
İftar programında açılış konuşmasını yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, zorlu geçen pandemi sonrası yeniden bir arada iftar açmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Ramazan ayının başlamasıyla birlikte muhtar arkadaşlarımız oldukça yoğun bir süreçten geçti. Ramazan ayı olması münasebetiyle ihtiyaç sahiplerimize bizlere ulaşan yardımları ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürdük. Allah’a şükürler olsun bir Ramazan ayının daha sonuna gelirken, federasyon olarak iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik ve değerli misafirlerimizin katılımıyla bir arada olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde biz muhtarlar adeta küllerimizden yeniden doğduk. Kendisine Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim devletimize zeval vermesin. İftar programımıza katılarak bizleri onurlandıran misafirlerimize şahsım ve federasyonumuz adına teşekkür ediyorum”
Başkan Kılınç: Konuşmak yerine iş üretmemiz lazım
Daha sonra kürsüye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Hepimizin derdi aynı, bu memlekete hizmet etmek. Bu bölgede yöneticilik yapmak çok zor. Muhtar arkadaşlarımızda mahallelerinde büyük emekler veriyorlar. Mahalle halkının isteklerini yerine getirmek, sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışıyorlar. Bu bakımdan muhtarlarımızın çok büyük emekleri var. Bizlerde gücümüz nispetinde muhtarlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Yapılacak olan Muhtarlar Federasyonu binası yerini belediye olarak hızlı bir şekilde tahsis ettik. Muhtarlık binalarımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bizler burada, Ahmet başkan Ankara’da elinden geleni yapıyor. Muhtarlarımız için ne yapsak azdır. Bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Konuşmaktan öte iş üretmemiz lazım. Bir şeyler yapana da destek olmamız lazım. Hiç kimse mükemmel değil, hepimizin muhakkak hataları olabilir. Ama her zaman o hatalara bakmayalım işin güzel taraflarına da bakalım. Sadece kendi menfaatimizi düşünüp kendi beklentilerimiz yerine gelmiyor diye iş yapanların şevkini kırmayalım. Hizmet noktasında hep birlikte olursa çok daha güzel şeyler başarabiliriz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan ayının manevi havasında bizleri araya getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Abdulkadir Geylani Taş başkanım olmak üzere bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum”dedi.
Başkan Aydın: Bir eser ortaya koyabiliyorsak ne mutlu bizlere
Bireysel konulardan daha çok memleketi ilgilendiren konular üzerine yoğunlaşmak gerektiğini dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, “Her birimiz kendi alanımızda şehrimiz için hizmet etmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız koşuşturuyor, valimiz idari anlamda elinden geleni yapıyor. Belediyemiz yerel imkanları kullanarak hizmet etmeye çalışıyor, siyasi anlamda bizlerde Ankara’da elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. İz bırakabiliyorsak, eser ortaya koyabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bireysel konulardan daha çok memleketin tamamını ilgilendiren konular üzerinde durmamız gerekir. Samimi bir şeklide gayretimizi ortaya koyarsak güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Ortak sevdamız Adıyaman ve bu düşünceyle değerli muhtarlarımızla yakın bir zamanda geniş katılımlı bir toplantı yaparak mahalle bazlı sorunlarımızı dinleyeyim, hep birlikte çözmek için elimizden geleni yapalım. Kamu yatırımları noktasında nüfusa oranla en çok yatırım alan illerden biridir Adıyaman. İktidarımız döneminde Adıyaman’a yapılanları, yapılmaya devam edenleri ve proje aşamasında olanları kendimize dert edinmişiz. İlimize hizmet noktasında bizlerin en büyük destekçisi olan değerli muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyor, iftar yemeğinde bir arada olmamıza vesile olan Muhtarlar Federasyonumuz başkanı Abdulkadir Geylani Taş başkanıma ve bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Çuhadar: Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımız ve sesimizdir
Son olarak konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ise sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle Demokrasimizin uç beyleri muhtarlarımız bizim sözümüz, gözümüz ve kulağımızdır. Bizler ne her zaman her yerde olamayız ama muhtarlarımız kendi mahallesine hakim kişilerdir. Onlar o mahallede olanı biteni bizden daha iyi görebiliyorlar.  Bu bakımdan muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Muhtarlarımız bizim en yakın mesai arkadaşlarımız sayılır. O nedenle hep birlikte yerelde bizler, Ankara nezdinde sayın vekillerimiz ellerinden geleni yapıyor. Sizim çok değerli bir kıymetimiz var o da Ahmet Aydın vekilimiz. Adıyaman için gerçekten büyük bir şans. Ankara’da açmadığı kapı yok. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz birlikte güçlüyüz. Her kafadan ayrı bir ses çıkarsa bir başarı elde edilemez. Hedefimiz daha iyi bir Adıyaman’dır o nedenle birlik ve beraberlik içerisinde ilimize hizmet edeceğiz Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri bu güzel iftar yemeğinde bir araya getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: PHA
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