Adıyaman’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında yürütülen toplantıda Eylül ayına girilmesiyle birlikte meclisin kararıyla 1.kat asfalt 2. kat asfalt kentin yaklaşık 400 kilometre yol ağının yol bakım ve onarım işleri, kilitli parke taş programı, alt yapı, içme suları, tarım sulama işleri ele alındı.
Toplantıyı değerlendiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"Yılsonuna kadar programladığımız tüm işleri bitirmeyi hedefliyoruz. Çetintepe ve Büyükçay kapsamında Toplulaştırma Reformu Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaremizin protokol karşılığında hedeflenen kanalizasyon işlerimizin kısa sürede tamamlanması konusunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.
Kaynak: PHA