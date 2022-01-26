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Adıyaman'da 2022 yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı

Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir olağan olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2022 yılının birinci toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:36
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Adıyaman'da 2022 yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.
Toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya tarafından kurumun 2021 yılında yapmış faaliyet ve çalışmaları içeren bir sunum yapılarak, 2022 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
"İşsiz vatandaşlarımıza toplam 134 milyon 869 bin lira ödeme yapılmıştır"
Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar,"İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerini daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, il genelinde meslek liselerinde yeni meslek dalları açıldığını belirterek, şunları söyledi; “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında; Engelli ve eski Hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik sunmuş oldukları projeler kabul edilerek hibe desteği sağlanmıştır. 2021 Yılında toplam 1.066 Mesleki Eğitim kursu, İşbaşı Eğitim Programı ve Toplum Yararına Program açılmış bu programlara 6.591’i kadın ve 4.482’si erkek olmak üzere toplam 11.073 kişi katılmıştır. Bu kurs ve programlar sonucunda 2.030’u kadın ve 2.062’si erkek olmak üzere toplam 4.092 kişi istihdam edilmiştir.  2021 yılı İçerisinde aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı, 120 Milyon 942 Bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 13 Milyon 927 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 134 milyon 869 bin lira ödeme yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2022 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir"dedi.

 

Kaynak: PHA
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