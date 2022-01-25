Adıyaman Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

Kar yağışının Adıyaman'da birçok olumsuzluğa neden olmasının ardından Valilik tarafından yoğun şekilde yağma ihtimali olan kar yağışına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilimizde etkili olan kar yağışının 25.01.2022 Salı günü akşam saatlerinden itibaren 27.01.2022 Perşembe günü sabah saatlerine kadar Adıyaman kuzeyi ile Sincik, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde yoğun kar şeklinde ve yer yer 20 ile 50 cm şeklinde olması tahmin edilmektedir. Yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgeler ile yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski, buzlanma ve don risklerini artıracağı değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, can güvenliği açısından her türlü avcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları ve avlanmamaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.