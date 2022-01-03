Adıyaman'da parklarda bakımlar devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,şehir merkezindeki mevcut parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, il merkezinde bulunan parklarda bakım, temizlik ve ağaç budama işleminin devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, il merkezinde bulunan tüm parklarda çalışmaların yapılacağını da sözlerine ekleyerek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, temizlik ve ağaç budama çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA