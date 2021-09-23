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Adıyaman Belediyesi E-İhale sistemine geçti

Adıyaman Belediyesi, Kamu İhale Kanununa istinaden yapılan ihaleleri EKAP üzerinden e-ihale olarak yapmaya başladı.Adıyaman Belediyesi, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden yapılan ihaleleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-ihale olarak yapmaya başladı.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:08
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Adıyaman Belediyesi E-İhale sistemine geçti

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “25.02.2011 tarihinde 27857 sayılı Resmi Gazetede Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır. 19.06.2018 tarihli resmi gazetede ihalelerin elektronik ortamda yapılacağı hususu düzenlenmiştir. 01.09.2021 tarihinden itibaren de belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden yapılan ihaleler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda teklif verme usulüyle yapılacaktır. İlk olarak Kültür Merkezi - Nikah Sarayı uygulama proje hazırlama ihalesi e-ihale yöntemiyle yapıldı. İki firmanın teklif verdiği ihale iki oturum şeklinde gerçekleşti” dedi.

İhale sonuçları yine EKAP üzerinden görüleceğini sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden yapılacak e-ihalelere katılmak isteyen firmaların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri halinde ihalelere elektronik ortamda teklif sunabilecekler ihale sonuçlarını da yine Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden öğrenebilecekler. Bu konuda personellerimiz gerekli eğitimleri alıp, çalışmalara başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

 

Kaynak: PHA
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