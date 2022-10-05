Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu

Adıyaman Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi'ne damgasını vurdu. Coğrafi Bilgi Sistemleri'ni (CBS) Türkiye'de en etkin kullanan belediyelerden birisi olan Adıyaman Belediyesi'nin özellikle kentsel dönüşüm projesi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen ve bu yıl 'Dijital Dönüşen Dünyada Toplum Yararı için Mekânsal Etkileşimler' temasıyla gerek CBS kavramının içeriğini, uygulamalarını ve politikasını gerekse bu kavramın toplum nezdinde karşılık bulmasını sağlayabilecek etkileşim yöntemlerini ve teknolojilerini tartışabilmek için Ankara'da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlene TMMOB 7. CBS Kongresine Adıyaman Belediyesi'nden İmar ve Şehircilik Müdürü Fatih Tekir ile Adıyaman Belediyesi'nde görevli mühendislerden Berna Tanrıverdi ve Asım Alkayış katılım gösterdi. Kongrede söz alarak Adıyaman Belediyesi tarafından 2018-2022 tarihleri arasında yürütülen kentsel dönüşüm projelerini slayt eşliğinde katılımcılara anlatan Berna Tanrıverdi, şunları dile getirdi: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Ulucami, Mara ve Musalla Mahallesi sınırları içerisinde kalan 41 hektarlık 'riskli alan' ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. ve 73. maddelerine istinaden 07/02/2016 tarih 50 Sayılı Karar Numarası ve 08/02/2016 tarih 46 sayılı Belediye Meclis kararı ile 20 hektarlık alan üzerinde bulunan sağlıksız yapılaşmadan dolayı bölge dönüşüm kapsamına alınmıştır. Adıyaman ili; Güneydoğu Anadolu Bindirmesi (GAB) ile Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde meydana gelen depremlerden kaynaklı yüksek deprem tehlikesi altında bulunan illerden birini oluşturmaktadır. Türkiye heyelan envanter haritası verisine göre de 573 heyelan il genelinde yer almaktadır son yıllarda yapılan güncellemeler ile birlikte Merkez ilçe de 34 tanesi aktif 121 heyelan bulunmaktadır. Bin 570 bina 4 ve üzeri katta olup olası yıkıcı bir depremde hasar görebilme özelliğine sahip zemin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Adıyaman ili geneli için yapılan deprem tehlike, heyelan duyarlılık, taşkın tehlike analizleri, jeoloji haritası, il genelinde yapılan sondaj verilerine göre sıvılaşma potansiyeli olan bölgeler belirlendikten sonra ARCGIS ortamında her bir afet türü kendi içerisinde literatür taraması ile farklı sınıflarda tehlike sınıfları olarak değerlendirilmiştir. Bina stok verilerine göre yapım yıllarına göre değerlendirilmeler yenilenmiş deprem bina yönetmeliğinde yer alan nitelikler göz önünde bulundurulmuş olup 2016 yılı öncesi ve sonrası olmak üzere binalar 2 sınıfta değerlendirilmiştir. Yapılan çakıştırma analizlerine yerleşime uygunluk olan zayıf bulunan bölgelerde yapı stokları incelenmiştir. Ulucami, Mara ve Musalla mahallerinde bulunan yapıların ilk etapta kentsel dönüşüm alanı olarak değerlendirilmesi sonucuna ulaşılmıştır. Bahsi geçe mahallerde yaşam standartlarının düşük, yapılaşma dokusunun düzensiz, doğal afetlere karşı dayanıksız ve yapı kalitesi açısından sağlıksız olduğu genel olarak tespit edilmiştir."

Katılımcılardan büyük ilgi gören proje sunumu sonunda, Adıyaman Belediyesi'ni temsilen kongrede bulunan sorumlular, soru-cevap kısmında belediye tarafından başarıyla yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ile bilim çevrelerinden temsilcilerin katıldığı kongre sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Fatih Tekir, "Coğrafi Bilgi Sistemi'ni Türkiye'de başarıyla uygulayan belediyelerden birisi olan Adıyaman Belediyesi olarak kongrede yaptığımız çalışmalar hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdik. Özellikle kentsel dönüşüm projemiz katılımcıların büyük beğenisiyle karşılandı, bu da bizi oldukça mutlu etti. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.