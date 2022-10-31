Adıyaman, 3B teknolojiyle dijital ortama aktarılıyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de destekleriyle '3B Bina ve Şehir Topografyası Projesi' kapsamında Adıyaman ili merkez ilçesi için şehrin dijital ikizini üretme çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediyemiz işbirliği ile '3B Bina ve Şehir Topografyası Projesi' kapsamında Adıyaman ili merkez ilçesi için şehrin dijital ikizini üretme çalışmalarına başlanmıştır" diyen Adıyaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, şunları dile getirdi: "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü öncülüğünde kent merkezi olmak üzere özellikle şehrin önemli bölgelerinin, kentsel dönüşüm alanların, tarihi ve turistik alanların drone ile 3 boyutlu bina ve şehir modelleri oluşturulacaktır. Yapılan 3B bina ve şehir projesi ile şehirleri daha yakından izleme ve bakım planlamalarını önceden yapabilme imkânı tanıyan, süreçlerin iyileştirmesine yardımcı olabilecek sistemlerin gerçek zamanlı sanal kopyası olan dijital ikizi oluşturulacaktır. Dijital ikiz şehirler ile olası risklere karşı hızlandırılmış risk değerlendirmesi ve üretim süreci, mevcut altyapılarda henüz bir arıza gerçekleşmeden önce dijital ikizleri kullanarak ne zaman bakıma ihtiyaç duyacaklarını görüp, planlamaların buna göre yapılması ve bu sayede üretim verimliliğini arttırarak sistemlerin proaktif olarak izlenmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca gerçek zamanlı uzaktan izleme ile şehirlerin mevcut kat aralığına göre bina sayıları saptanabilecek, şehir merkezinde yer alan bina sayıları net olarak tespit edilecek, binaların toplam taban alanı ve ortalama yüksekliği, hacmi ve kotları kayıt altına alınabilecektir. Bu sayede daha kısa zamanda şehrin siluetine uygun bir şehir planlaması yapılıp, şehirlerin güneşlenme potansiyelleri göz önünde bulundurularak güneş enerjisinden daha çok yararlanabilen bir şehir inşa edilecek ve olası doğal afetlere karşı önceden önlem alınabilecektir. Yapılacak proje kapsamında şehrin trafik yoğunluklarına göre imar planı yapılabilecek, şehirlerin sosyal donatı eksikleri saptanabilecektir. Kaçak yapıların tespiti yapılacak, arazi kullanım durum raporları ortaya konulacaktır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kontrolünde yapılan çalışmalar, fiziksel olarak test edilmesi çok zaman alan veya maliyeti yüksek senaryoların sanal ortamda denenmesine, uzun vadeli iş planları oluşturulmasına ve süreçleri iyileştirmesine katkıda bulunacaktır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kontrolünde yapılan çalışmalar sonucunda şehrimiz gerçeğe yakın biçimde modellenip interaktif 3B harita görüntüleme ortamında web üzerinden paylaşılacaktır. Bina ve önemli noktalar hakkında öznitelik bilgileri de görüntülenebilecek, daha verimli ve kullanışlı kentsel yaşam alanları, sürdürülebilir bir kentsel ekolojik çevre oluşturulabilecektir."

Yetkililer sözlerini, kapsamlı çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyleyerek tamamladı.

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