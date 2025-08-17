Önceki akşam Menemen’de sahne alan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla festivale damgasını vurdu.

İNCİR KOSTÜMÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sahneye, modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım “İncir Kostümü” ile çıkan Gülben Ergen, hem şarkıları hem de sahne performansıyla izleyenleri büyüledi.

BAŞKAN PEHLİVAN’DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Gülben Ergen konser sırasında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşini sahneye davet etti. Sahne de Başkan Pehlivan Gülben Ergen ‘e bu özel gece için Menemen’de hektarlarca alanda incir yetiştiren köy muhtarları ve eşlerine de teşekkür etti.

SMA HASTASI ESRA’YA SAHNE SÜRPRİZİ

Sosyal medyada iletişim halinde olduğu SMA hastası 6 yaşındaki Esra ve annesini sahneye çıkaran Gülben Ergen, minik Esra’ya verdiği görüşme sözünü Menemen’de tuttu. Sanatçı, “Canı yanan tüm çocukların ve evlatları elinden alınan tüm annelerin sonsuza dek destekçisi olacağım” sözleriyle büyük alkış aldı.

GECENİN YILDIZI

Festivale katılan binlerce hayranı, Gülben Ergen’in repertuvarındaki hit şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı. Hem enerjisi hem de duygu dolu anlarıyla sahneye damgasını vuran Ergen, festivalin kapanışını görkemli bir şekilde yaptı.