Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk halk müziği korosu, Gölbaşı ilçesinde moral etkinliği düzenledi. Adıyaman Gölbaş kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Müzikle İyileşiyorum Projesi kapsamında düzenlen Türk Halk Müziği Konseri Doğa Parkında gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren konserde birbirinden güzel parçalar Halk Eğitim Müdürlüğü Koro Ekibi tarafından seslendirildi. Yoğun bir katılımın sağlandığı konserde vatandaşları doyasıya eğlendi. Konser sonunda emeği geçenlere Başarı Belgeleri, Teşekkür Belgelerini ve Plaket takdim eden Kaymakam Buğra kendilerine emekleri için teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA