Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nurey Kahraman'a ekmek götürmek isteyen komşusu kapıyı çalınca cevap alamadı. Cevap alamayan komşu durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kapı açıldı. Yerde hareketsiz yatan Kahraman'ı gören sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini gördü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Kahraman'ın kesin ölüm nedeni belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: PHA