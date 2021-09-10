banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1450.42
ALTIN
485.89
DOLAR
8.4235
STERLİN
11.6868
EURO
9.9692

Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araca otomobil arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

10 Eylül 2021 Cuma 11:44
4 Okunma
Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araca otomobil arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 22. Kilometresinde meydana geldi. Mohamad Jumaa Al Jassem yönetimindeki 44 MA 0535 plaka Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen Volkan Uçar yönetimindeki 60 AJ 640 plaka Cıtroen marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

Hafif ticari araç çarpmanın etsiyle takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Hamza Muhammed yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
Anahtar Kelimeler:
Adıyamanın Gölbaşı IlçesiOtomobil Hafif Ticari Araca Arkadan çarptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Gölbaşı'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı görüşüldü
Gölbaşı'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı görüşüldü
Başkan Yıldırım'dan gençlere müjde
Başkan Yıldırım'dan gençlere müjde
Yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı
Yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı
Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Başkan Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Gölbaşı ilçesinde 1. sınıf kura çekilişi yapıldı
Gölbaşı ilçesinde 1. sınıf kura çekilişi yapıldı
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Traktörle otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
Traktörle otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
Traktörlere reflektörlü uyarı
Traktörlere reflektörlü uyarı
Op. Dr. Mehmet Özavcı Gölbaşı'nda hasta kabulüne başladı
Op. Dr. Mehmet Özavcı Gölbaşı'nda hasta kabulüne başladı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
Gölbaşı'nda ‘Muharrem Ayı’ etkinlikle kutlandı
Gölbaşı'nda ‘Muharrem Ayı’ etkinlikle kutlandı
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı
Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı
Gölbaşı ilçesinde sel felaketi toplantısı yapıldı
Gölbaşı ilçesinde sel felaketi toplantısı yapıldı
Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı
Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı
Kurban Bayramı’nda kaçan keçi 20 gün sonra bulundu
Kurban Bayramı’nda kaçan keçi 20 gün sonra bulundu
Başkan İskender Yıldırım’dan Halk Toplantısı
Başkan İskender Yıldırım’dan Halk Toplantısı
Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı
Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı
Milletvekili Fırat Gölbaşı ve köylerinde vatandaşların sorunlarını dinledi
Milletvekili Fırat Gölbaşı ve köylerinde vatandaşların sorunlarını dinledi
Gölbaşı'nda şoför okulları denetlendi
Gölbaşı'nda şoför okulları denetlendi
Adıyaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Gölbaşı Milli Eğitim Şube Müdürlerinden öğrencilerine tebrik ziyareti
Gölbaşı Milli Eğitim Şube Müdürlerinden öğrencilerine tebrik ziyareti
Jandarmadan annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Jandarmadan annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Başkan Yıldırım 3 günde 30 köy, 3 belde ziyaret etti
Başkan Yıldırım 3 günde 30 köy, 3 belde ziyaret etti
Milletvekili Abdurrahman Tutdere Gölbaşı ilçesinde köylüleri dinledi
Milletvekili Abdurrahman Tutdere Gölbaşı ilçesinde köylüleri dinledi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim