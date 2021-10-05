Öğrenci yemekhaneleri denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir’in talimatıyla taşımalı öğrencilerin öğle yemekleri, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul, Mehmet Tevfik Göksu A.İ.H.L. Müdürü Recep Akbaşlı ve Taşımadan Sorumlu Memur Recep Görmemiş tarafından denetlendi.

İbn-i Sina MTAL, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Gölbaşı MTAL, Mehmet Ayrık İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda yapılan denetimlerde, eksiklikler yerinde incelenerek yemek dağıtımı yapan personel önlük, maske, eldiven ve bone takmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde öğrenci yemekhanelerinde tertip, düzen ve temizlik konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığı belirlendi.