Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1394.82
ALTIN
500.05
DOLAR
8.8571
STERLİN
12.0683
EURO
10.2822

Öğrenci yemekhaneleri denetlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarda, yemekhaneler denetlendi.

05 Ekim 2021 Salı 11:46
1 Okunma
Öğrenci yemekhaneleri denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir’in talimatıyla taşımalı öğrencilerin öğle yemekleri, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul, Mehmet Tevfik Göksu A.İ.H.L. Müdürü Recep Akbaşlı ve Taşımadan Sorumlu Memur Recep Görmemiş tarafından denetlendi.

İbn-i Sina MTAL, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Gölbaşı MTAL, Mehmet Ayrık İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda yapılan denetimlerde, eksiklikler yerinde incelenerek yemek dağıtımı yapan personel önlük, maske, eldiven ve bone takmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde öğrenci yemekhanelerinde tertip, düzen ve temizlik konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığı belirlendi. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Sarıaltun'dan Kaymakam Ayrancı’ya tebrik ziyareti
Başkan Sarıaltun'dan Kaymakam Ayrancı’ya tebrik ziyareti
Gölbaşı'nda okullarda inceleme
Gölbaşı'nda okullarda inceleme
Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı
Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı
Gölbaşı zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Gölbaşı zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
TÜGVA ve AK Parti üyeleri yaşlıları unutmadı
TÜGVA ve AK Parti üyeleri yaşlıları unutmadı
Pamuk fabrikasında korkutan yangın
Pamuk fabrikasında korkutan yangın
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Videolu Haber
Kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Başkan Kocaman, yeniden aday olduğunu açıkladı
Başkan Kocaman, yeniden aday olduğunu açıkladı
Başkan Yıldırım’dan İtfaiye Haftası mesajı
Başkan Yıldırım’dan İtfaiye Haftası mesajı
Gölbaşında ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Gölbaşında ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Öğrencilere tablet sürprizi
Öğrencilere tablet sürprizi
Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi
Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik anlatıldı
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik anlatıldı
Gölbaşı’nda facianın eşiğinden dönüldü
Gölbaşı’nda facianın eşiğinden dönüldü
Gölbaşı’nda yatırım atağı
Gölbaşı’nda yatırım atağı
Başkan Yıldırım’dan yatırım atağı
Başkan Yıldırım’dan yatırım atağı
Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı
Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı
Gölbaşı'nda, okullarda öğrenci giriş ve çıkışları kontrol edildi
Gölbaşı'nda, okullarda öğrenci giriş ve çıkışları kontrol edildi
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı, OSB’de incelemelerde bulundu
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı, OSB’de incelemelerde bulundu
Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi
Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi
Başkan Yıldırım, başarılı öğrencilerle buluştu
Başkan Yıldırım, başarılı öğrencilerle buluştu
Gölbaşı’nda ‘Öğrenci Masası’ velilerden tam not aldı
Gölbaşı’nda ‘Öğrenci Masası’ velilerden tam not aldı
Rektör Turgut’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret
Rektör Turgut’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret
Milletvekili Fırat’tan Kaymakam Ayrancı'ya tebrik ziyareti
Milletvekili Fırat’tan Kaymakam Ayrancı'ya tebrik ziyareti
Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Ayrancı'ya hayırlı olsun ziyareti
Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Ayrancı'ya hayırlı olsun ziyareti
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı, vatandaşlarla bir araya geldi
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Kocaman: ‘Ahilik’ bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir
Başkan Kocaman: ‘Ahilik’ bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir
Traktör römorklarına reflektör takıldı
Traktör römorklarına reflektör takıldı
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal veda etti
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal veda etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim