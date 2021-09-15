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Milletvekili Fırat’tan Kaymakam Ayrancı'ya tebrik ziyareti

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Kaymakamı İhsan Ayrancı’yı tebrik etti.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:24
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Milletvekili Fırat’tan Kaymakam Ayrancı'ya tebrik ziyareti

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle ataması sonrası görevine başlayan Kaymakam İhsan Ayrancı’yı makamında ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette, Milletvekili İbrahim Halil Fırat’la birlikte, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Işıklar, Mahmut Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Soylu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Sincik ve TÜGVA İlçe Başkanı Mustafa Atalay katıldı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam İhsan Ayrancı ise, Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyete teşekkür etti. 

Kaynak: PHA
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