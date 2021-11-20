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Mahalle sakinlerinden yol kapatma tepkisi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan tren yolu geçidinin kapatılmasına tepki gösteren mahalleli eylem yaptı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 23:09
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Mahalle sakinlerinden yol kapatma tepkisi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan tren yolu geçidinin kapatılmasına tepki gösteren mahalleli eylem yaptı.

Gölbaşı ilçesinde Yeni Mahalle ile Kurugeçit Mahallesi’ni birbirine bağlayan ve birçok ikametin bulunduğu Göl Caddesi üzerindeki rayların üzeri hemzemin geçit olarak kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, geçtiğimiz günlerde Tecirli köyü girişinde tren raylarından geçmeye çalışan motosiklete yük treninin çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından resmi olarak hemzemin geçidi olmayan yola kapatmaya başladı. Beton blok yaparak kaçak geçidi kapatmak isteyen görevlilere mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Göl Caddesi’nde yaşayan mahalle sakinleri iş makinelerinin bölgeyi terk etmelerini istedi. Kurugeçit Mahallesi Muhtarı Celal Arıkçı yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı meyve ve sebze bahçelerinin bulunduğu caddenin tren yolu geçidinin kapatılmasına tepki göstererek, "Benim vatandaşımın çocuğu okula gitmek isterken nereden gelip geçecek, 1 ekmek almak için nereden geçecek, yangın olduğu zaman hastamız olduğu zaman ne yapacağız? Ne yapmamız lazım ileride hemzemin geçit var ama mesafesi uzak. Biz bu geçidin kapatılmasını istemiyoruz” dedi.

Kalabalık bir süre sonra eylemlerine son verirken, çalışmaların yapılması halinde eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 21.11.2021 19:37
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