Kaymakam Ayrancı, okul inşaatlarını inceledi

Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı ve beraberinde Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve görevliler eşlik etti.

Kaymakam İhsan Ayrancı, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu ve Yavuz İlkokullarına giderek devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. İlçede ihale edilerek yapımına başlayan, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan ve yapım aşaması hızlı bir şekilde devam eden okul inşaat sahalarında incelemelerde bulunarak inşaat yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.