Kaymakam Ayrancı, öğretmenlerle bir araya geldi

24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında, Ozan Köyü Şehit Mehmet Ayrık İlk ve Ortaokulu ziyaret eden Kaymakam Ayrancı, öğretmenlerle sohbet ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

Yapılan ziyarette Kaymakam İhsan Ayrancı’ya Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti.