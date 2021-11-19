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Gölbaşı’nda Orman Haftası nedeniyle fidan dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası nedeniyle 2 bin adet fidan dağıtıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 15:50
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Gölbaşı’nda Orman Haftası nedeniyle fidan dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası nedeniyle 2 bin adet fidan dağıtıldı.

Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, ‘Geleceğe nefes dünyaya nefes’ sloganıyla Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından servi, fıstıkçamı, badem ve biberiye olmak üzere toplam 2 bin adet fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Kaymakam İhsan Ayrancı, fidan dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Orman Haftası kapsamında hafta başında öğrencilerimizle birlikte fidan dikmiştik. Bugünde 2 bin tane fidanı servi, fıstıkçamı, badem ve biberiye fidanlarını vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bölgemiz toprak itibariyle orman arazisi yönünden bereketli bir bölge en güzel bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamda çok ciddi bir duyarlılığı var" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: iha
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