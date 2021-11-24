Gölbaşı’nda 91 yaşındaki öğretmen unutulmadı

Ziyarete, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ile birlikte, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Akatan katıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, “24 Kasım öğretmenler günü münasebeti ile uzun yıllardır eğitime hizmet etmiş ve emekli olan Reşit Öztürk amcamızın bu özel günde yanında olup günü kutlamak istedik. Eğitim camiasına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 91yaşındaki emekli öğretmen olan Reşit Öztürk ise, “Bu ziyaret beni çok duygulandırdı. Bende tüm dünyadaki öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum” diye konuştu.