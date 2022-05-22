Gölbaşı'nda 'Suriyeli Öğrencilere Uyum Projesi' etkinliği

"Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürü Abdullah Doğan, okul idarecileri, öğretmenler, Suriyeli ve Türk Öğrenciler ve velilerin katılımıyla Gölbaşı Doğa Parkında piknik programı düzenlendi.

Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmalarını amaçlayan programda, çocuklar Doğa Parkında gönüllerince eğlendi.

Program sonunda öğrenciler müzikli eğlence ve yemek düzenlendi.

Yemek programında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Suriyeli öğrencilerin evlerinde ve arkadaşları arasında Türkçe konuşmalarının uyum sürecine katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: PHA