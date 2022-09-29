Gölbaşı'nda 'Önce Yaya' etkinliği düzenlendi

Gölbaşı'nda ilkokul öğrencilerinin katıldığı "Önce Yaya" etkinliğinde trafik kurallarına dikkat çekildi.

Gazi İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri ellerinde "Yaya öncelikli trafik için el ele", "Araçlar dursun yayalar geçsin", "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "İlk geçiş hakkı yayanındır" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yamaz, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Bozlak, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Şeyh Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere bayrak dağıtıldı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve öğrenciler, yolun karşısına geçerek yaya geçidinin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin ardından Kaymakam Ayrancı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrancı, sürücülerden yaya geçitlerinden geçerken yayalara yol vermelerini bu konuda daha hassas davranmalarını istedi.

Kaynak: PHA