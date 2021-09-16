Gölbaşı'nda, okullarda öğrenci giriş ve çıkışları kontrol edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, korona virüs pandemisi kapsamında okul yöneticilerinin ve nöbetçi öğretmenlerin, öğrencilerin giriş ve çıkışlarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Okullarda üst düzey önlemler alındığına dikkat çeken Müdür Özdemir, “Okullarımızda öğrencilerimizin girişi ve çıkışlarını incelemek için buradayız. Özellikle okul yöneticilerinin ve nöbetçi öğretmenlerin, öğrencilerimizi velilerine teslim etmesi noktasında özverili şekilde çalışıyorlar. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.