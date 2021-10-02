Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Videolu Haber

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (61) idaresindeki 02 AAD 083 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABE 786 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışanlar çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Mustafa B’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Delal Y. (22) ve ismi öğrenilemeyen kişi ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mustafa B.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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