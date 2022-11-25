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Gölbaşı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25 Kasım 2022 Cuma 09:19
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Gölbaşı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda Şehit Özer Salik İlkokulu tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti.
Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonundaki programa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkan İskender Yıldırım da katıldı.
Şehit Özer Salik İlkokulu Müdürü Abdullah Göksu açılış konuşmasını yaptı. 
Ardından kürsüye çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Şeyh Özdemir, şunları söyledi:
"Kültürün ve medeniyetin temelini, eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü, öğretmen ve eğitime verdiği değerle anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız, eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır.  Bir öğretmen için sınıftaki her öğrenci birer gelecektir... Onun her öğrencisi ülkesinin geleceğine ektiği bir umut çiçeğidir... Belki hepsi birer doktor, mühendis, komutan, öğretmen, iş veya devlet adamı olamayacak; ama iyi bir anne, şefkatli bir baba, vefalı bir dost, yardımsever bir vatandaş, vatanını, milletini sevip ona hizmet edecek birer birey olacaktır. Öğretmenin canına can katan da işte bu idealdir! Öğretmen, alkışlanmak için yapmaz görevini; ilerde alkışlayacağı öğrencileri olacaktır çünkü... Öğretmen, toplumların hem mazisi hem de atisidir. Geçmişi onlardan öğrendiğimiz gibi, geleceğimizi de onlar hazırlamaktadırlar. Hepimizin, hayatımıza mührünü vuran bir öğretmeni mutlaka olmuştur. Yaşadığımız hayatta, birçok şeyi unutuyoruz; ama hayatımıza damgasını vuran öğretmenlerimizi asla unutamıyoruz."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 25.11.2022 10:32
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