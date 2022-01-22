Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı, çalışmaları sahada yönetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağışının ardından iki gün süren ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ekipler tarafından yol açma çalışması devam ediyor.

Yol açma çalışmalarını sahada takip ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam İhsan Ayrancı,"İlçe Özel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından koordineli bir şekilde çalışmalarımızı köylerimizde sürdürüyoruz. Kapanan köy yollarımızı büyük ölçüde açmıştık ancak oluşan tipi nedeniyle bazı köylerimizde kapanmalar tekrar yaşandı. Tipi’den ötürü yollarda yığılmalar meydana geldi. Yarım saat sürecek çalışma 3-4 saati alabiliyor. Şuan itibariyle tüm ekiplerimiz sahada, çalışmalarımıza hız kesmeden var gücümüzle devam etmekteyiz. Kısa bir süre içerisinde aksaklığa mahal vermeden çalışmalarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA