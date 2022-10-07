Gölbaşı ilçesinde ev ve samanlık yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında başlayan yangında ev ve samanlık yandı.

Yangın, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde Eyüp Yılmaz’a ait evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evin mutfağında bulunan elektrik kablosunun şase yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mutfakta çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçradı. Yangında ev ve samanlık yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha