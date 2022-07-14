Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.382,44
ALTIN
956,87
DOLAR
17,50
STERLİN
20,70
EURO
17,54

Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi

Adıyaman'In Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık kararı ile ekmek fırınlarındaki tüm pişirimler ücrete tabi tutuldu.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:29
27 Okunma
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi

Gölbaşı Kaymakamlığı 6 Temmuz 2022 tarihinde aldığı ilçe Hıfzısıhha kurulu 1593 sayılı kanun gereğince ekmek yapılan fırınlarda temizlik, düzen, hijyenin azami ölçüde sağlanması için pişirilmek üzere verilen tepsilerden pişirme ücreti alınmasına karar verildi.
Verilen kararda ücretler şu şekilde; Pişirme biber, patlıcan olarak tek gelirse 2 TL, pişirme küçük tepsilerde asgari iki ekmek parası 3 TL, pişirme büyük tepsilerde asgari üç ekmek parası 9 TL fiyat farkları fırınlara göre değişkenlik gösterebilir, bazı fırınlar en asgari ücrette pişirim yapmaya çalışıyor.
Fırınlarda vatandaşın göreceği şekilde ücretler kapıya asıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 15.07.2022 10:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi
Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Gölbaşı'nda doktorlar iş bıraktı
Gölbaşı'nda doktorlar iş bıraktı
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı
Akaryakıt istasyonunda patlama ve panik anları kamerada
Akaryakıt istasyonunda patlama ve panik anları kamerada
Gölbaşı Gölü temizleniyor
Gölbaşı Gölü temizleniyor
Gölbaşı Gölünde temizlik çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı Gölünde temizlik çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın - Videolu Haber
Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın - Videolu Haber
Gölbaşı’nda buğday firiği yapımına başlandı
Gölbaşı’nda buğday firiği yapımına başlandı
Gölbaşı'nda 'Suriyeli Öğrencilere Uyum Projesi' etkinliği
Gölbaşı'nda 'Suriyeli Öğrencilere Uyum Projesi' etkinliği
Gölbaşı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Gölbaşı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Gölbaşı'nda minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığına 3 gözaltı
Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığına 3 gözaltı
Gölbaşı’nda parklara bakım çalışması
Gölbaşı’nda parklara bakım çalışması
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
İş insanı fabrikasında ölü bulundu
İş insanı fabrikasında ölü bulundu
Gölbaşı'nda 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı
Gölbaşı'nda 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Başkan Yıldırım’dan bayram mesajı
Başkan Yıldırım’dan bayram mesajı
Gölbaşı’nda sağanak yağış zor anlar yaşattı
Gölbaşı’nda sağanak yağış zor anlar yaşattı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim