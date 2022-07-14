Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi

Gölbaşı Kaymakamlığı 6 Temmuz 2022 tarihinde aldığı ilçe Hıfzısıhha kurulu 1593 sayılı kanun gereğince ekmek yapılan fırınlarda temizlik, düzen, hijyenin azami ölçüde sağlanması için pişirilmek üzere verilen tepsilerden pişirme ücreti alınmasına karar verildi.

Verilen kararda ücretler şu şekilde; Pişirme biber, patlıcan olarak tek gelirse 2 TL, pişirme küçük tepsilerde asgari iki ekmek parası 3 TL, pişirme büyük tepsilerde asgari üç ekmek parası 9 TL fiyat farkları fırınlara göre değişkenlik gösterebilir, bazı fırınlar en asgari ücrette pişirim yapmaya çalışıyor.

Fırınlarda vatandaşın göreceği şekilde ücretler kapıya asıldı.

Kaynak: PHA