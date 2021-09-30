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Başkan Kocaman, yeniden aday olduğunu açıkladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, oda seçimleri için yeniden aday olduğunu açıkladı.

30 Eylül 2021 Perşembe 15:31
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Başkan Kocaman, yeniden aday olduğunu açıkladı

Tecrübeler ile üyelere hizmet konusunda yapması gerektiği çalışmaların olduğuna inanan Kocaman, "Son günlerde Kamuoyunu meşgul eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçimleri ve kendi adaylığım ile ilgili çok çeşitli sorularla karşılaştığım için düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Oda seçimlerimiz herhangi bir erteleme olmazsa 5362 sayılı kanunda belirlenen seçim takvimine göre 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içinde yapılacaktır. Önümüzdeki seçim döneminde Cenabı Allah kısmet ederde o günlere Sağlıklı bir şekilde ulaşırsak tekrar Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adayım. Çünkü Bu güne kadar edindiğimiz tecrübeler ile üyelerimize hizmet konusunda halen yapmam gereken çalışmalar olduğuna inanıyorum. Odamız Adıyaman Odalar Birliği Yönetim Kurulunda yer almamız sayesinde bir Çok üyemizi Adıyaman'a göndermeden odamız tarafından işlemleri hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktayız.  Birlik Yönetim Kurulunda olmamız esnafımızın sorunlarını daha iyi dile getirmemize vesile olmuştur. Öncelikle bana güvenerek destek olan, benimle beraber bu yola çıkan odamız Yönetim Kurulumuza ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu çıktığımız yolda bizleri utandırmasın" dedi. 

"Amacımız ayrıştıran, uzaklaştıran ve ayrımcılık yapan bir anlayışla değil"

Amaçların ayrıştıran, uzaklaştıran ve ayrımcılık yapan bir anlayış olmadığını aktaran Kocaman, "Biz bu yola çıkarken kimin neyi, neden yapmadığını sorgulayarak değil biz neleri nasıl yaparsak esnafımıza faydamız olacak bunun gayreti ve çabası içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğimizden kesinlikle emin olabilirsiniz. Amacımız ayrıştıran, uzaklaştıran ve ayrımcılık yapan bir anlayışla değil, tüm esnafımızı birleştiren, kaynaştıran sevinçte ve kederde bir olabilen bir yönetim anlayışı ile önceki dönemde olduğu gibi  yine bu dönem de sizlerin bana ve yönetim kuruluna vereceğiniz destekle emin adımlarla devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bizler bu azim  ve hizmet aşkıyla her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 1,5  yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden salgın hastalık da bizler oda olarak her daim yerinde ve zamanın da esnafımızın yanında yer almış  ve oda olarak gücümüzün imkanlarımızın yettiğince gerek oda olarak gerek, ilçemiz kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla  esnafımıza destek  olmaya çalıştık. Yine desteklerimiz halen devam etmek de ve esnafımızın her türlü sorunlarına çözüm odaklı olmaya çalışmaktayız” diye konuştu.

Kocaman, konuşmasının sonunda ise, “Her gün mantar gibi büyüyen zincir marketler ve sermaye gücüne karşı  mücadelemizin  her daim devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Yönetim kurulu olarak zincir marketleri odamıza gelen milletvekillerine ileterek meclis de dile gelmesini sağladık. Bu konuya medyada da yer verildi.  Lakin odamızın da gücü malumunuz bir yere kadar olduğundan bunda bizlerde tüm yurt da olduğu gibi etkili olamamaktayız. Bunun bilincinde ve farkındayız ama biz yılmadan zincir marketlere karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Gölbaşı Esnaf Odası Başkanlığı olarak görev yaptığımız süreç de yaptığımız hizmet ve çalışmalar Allah'ın izni ve sizlerin desteği ile geçmişte yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız çalışmalarımızın ve hizmetimizin teminatı olacağından emin olabilirsiniz. Seçimlerimizin, seçim çalışmalarının sağlıklı, huzurlu ve sükûnet içinde kimseyi kırmadan saygı çerçevesinde geçmesini diliyor, kazananın daima üyelerimiz olması temennisi ile selam ve saygılarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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