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Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:53
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Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda geçtiğimiz gün EYP’nin patlaması sonucu Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü nüfusuna kayıtlı İs. Uzm. Onb Mustafa Demir (24), ağır yaralanmış ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan İs. Uzman Onbaşı Mustafa Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan şehit İs. Uzm. Onb Mustafa Demir’in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi. Burada Besni Mehmet Erdemoğlu Camiinde tören hazırlandı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit İs. Uzm. Onb. Mustafa Demir’in cenazesi, ilçeye bağlı Dörtyol Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni Kaymakamı Nazlı Demiz, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 10.08.2022 18:36
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