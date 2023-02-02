Kar küreme, tuzlama, açma ve temizleme çalışmalarının aralıksız devam ederken, kar yağışı boyunca ekipler eksiksiz sahada yerini aldı.

Güncel hava tahminlerine göre kentte aralıklarla yeni hafta başına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma için hazırlıklı davranan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışlar boyunca mücadelesini sürdürerek, hava şartlarının günlük hayata olumsuz yansımaması için tam kadro sahada çalışıyor.

Kar yağışının ulaşımda ve günlük hayatta oluşturacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonet karla mücadele çalışmalarında kullanılıyor. 13 bin ton tuz ve 550 ton solisyonu kar yağışlı bölgelerde kullanıma hazırlayan büyükşehir ayrıca karla mücadele için 300 personelini de görevlendirdi.

Gece boyu Trafik Koordinasyon Merkezi'nden tüm Gaziantep'te kontrollerde bulunan iç ekipler, saha personellerini buradan koordine ederek müdahale gerektiren bölgelere hızlı ve doğru şekilde hizmet götürebilmeyi sağladı. Gelen bildirim ve vatandaş dönüşleri de değerlendirilirken aksama olmaksızın tüm noktalara erişildi.

Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet veren karla mücadele ekipleri, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski taşıyan eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde de karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Günün ilk ışıklarıyla beraber sosyal yardım ekipleri hastane, ana arter gibi yoğun bölgelerde sıcak çorba ikramlarında bulunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüleri kış lastiği takılı olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor.

