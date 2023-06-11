Programda, “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” isimli tiyatro gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından, Grup Yürüyüş’ün ezgi dinletisi olacak. Programın son bölümünde ise, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Mavi Marmara ve Kudüs konulu şiir, kompozisyon ve video yarışmasının ödül töreni gerçekleştirilecek.

Genç İHH ve Mavi Marmara Derneği tarafından düzenlenecek program, Pazar günü saat 19:00’da Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program, Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür’ün açılış konuşmasıyla başlayacak.

Açılış konuşmasının ardından, İsrail askerleri tarafından zorla evlerinden çıkarılmak istenen Filistinli ailelerin yaşadıklarının anlatıldığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” isimli tiyatro oyunu sergilenecek. Tek perde halinde 75 dakika süren tiyatro oyunu, Nurdan Albamya İnce tarafından tek oyunculu olarak sahnelenecek.

Ezgi dinletisi ve ödül töreni düzenlenecek

Tiyatro gösteriminin ardından, Grup Yürüyüş tarafından ezgi ve marş dinletisi düzenlenecek.

Programın son bölümünde ise, lise öğrencilerine yönelik öykü, şiir, röportaj ve video hazırlama gibi farklı dallarda düzenlenen “İyiliğin Geleceği Gençler Yarışıyor” isimli yarışmanın ödül töreni gerçekleştirilecek. Ödül alan öğrencilere yapılacak hediye takdimlerinin ardından program sona erecek.



Kaynak : PHA