Emniyet, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe konulan yönetmelikte, 'Bölgelerdeki Hizmet Zorunluluğu', 'Bölgeler Arası Yer Değiştirme', 'Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması' gibi konularda değişikliğe gidilirken, hizmet süreleri ve görev yerlerine ilişkin bazı maddelere de 'geçici maddeler' eklendi.

Bu arada, anı Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak" ibaresi "İkinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için" şeklinde değiştirildi.

24'üncü maddede, ikinci bölge hizmetine kendi talebi ile birden fazla kez atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölge hizmetini tamamlamaları şartı ile ihtiyaç durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle ikinci bölgeye atamaları yapılabileceğinin altı çizilirken, gönüllü olarak ikinci defa atanan personel, 23'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bölgedeki hizmet süresini tamamlamak zorunda olduğu kaydedildi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılırken, hizmet sürelerini gösteren listeye ve yönetmelik detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.